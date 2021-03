Instagram

José Raposo decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 23 de março, o ator partilhou uma enternecedora fotografia dos dois netos, Matias e Noah, aproveitando para se declarar.

"Os meus netos lindos. Amo-os tanto", escreveu na legenda da publicação, provando ser um avô 'babado'.

Recorde-se que os dois meninos são filhos de Ricardo Raposo, que assim como Miguel Raposo, é fruto do antigo casamento do ator com Maria João Abreu. José Raposo é ainda pai de Lua, de quase dois anos, fruto do atual relacionamento com Sara Barradas.

Reprodução Instagram, DR