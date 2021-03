Depois de se ter emocionado ao falar sobre o pai no programa desta sexta-feira, dia 19, na SIC Mulher, Carolina Patrocínio revelou nas horas seguintes uma foto única ao lado de Pedro Patrocínio para assinalar o Dia do Pai.

Trata-se de uma fotografia inédita onde o pai do rosto da SIC a acompanha ao altar no dia do seu casamento com Gonçalo Uva. A apresentadora de televisão e o ex-jogador de râguebi subiram ao altar a 6 de julho de 2013 no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. Namoravam há cinco anos.