A propósito do Dia Internacional da Mulher que se assinalou esta segunda-feira, 8 de março, João Paulo Sousa decidiu homenagear as mulheres da sua vida através de uma publicação nas redes sociais. O apresentador partilhou com os seus seguidores um registo fotográfico, captado no dia do seu casamento, em que surge acompanhado pela mãe, a sua avô e a mulher, Adriana Gomes.

"Nunca pensei publicar esta foto", começou por escrever.

"Mas também nunca pensei estar um ano sem ver a minha avó! Tanto tempo sem ir a casa da minha mãe! A foto é do nosso casamento em 2016! E aqui estão três gerações de mulheres da minha vida que me mostraram o como é especial e difícil ser Mulher! Feliz dia da mulher", completou.