João Paulo Sousa foi o entrevistado do programa Alta Definição exibido este sábado, 30 de janeiro, na SIC. Numa conversa emotiva com Daniel Oliveira, o ator e apresentador falou sobre vários aspetos da sua vida profissional e pessoal, incluindo a morte avô.

"Eu despedi-me, mas ele já não...Mas ainda consegui contar-lhe que me ia casar, que era uma coisa que eu sei que ele ia gostar", começou por contar.

"Fui com a Adriana e fomos contar-lhe, mas ele, nessa altura já não estava muito bem. Eu contei-lhe mais do que uma vez. Cada vez que ia lá, eu repita aquilo para ter a certeza que ele levava isso. Eu sei que ele ia ficar contente", lembrou.

"A minha avó ficou super contente. A minha avó foi ao casamento. Fomos buscá-la e fomos levá-la, foi só mais à parte da cerimónia e foi uma choradeira pegada", confidenciou, recordando a homenagem que fez ao avô. "Decidi com a Adriana juntar os apelidos dos avós maternos. Quando tivermos pessoas pequenas vão-se chamar Silva Nascimento", revelou.

"Ninguém sabia, nem os meus pais, que a Adriana ia ficar com o nome Nascimento e eu ficar com dela de Silva e contei a todas as pessoas ao lado da minha avó que ia fazer isso no dia do casamento...Ele estava lá", contou, sem conseguir conter as lágrimas.

Por fim, João Paulo Sousa recordou algumas das últimas palavras do avô. "Disse-me para tratar bem a Adriana, tratar bem a minha mulher, a minha família, a minha mãe e para lutar como ele lutou", completou.