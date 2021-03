Reprodução Instagram, DR

Jessica Athayde está sozinha de férias com o filho, Oliver, nos Açores. Uma viagem que tem sido uma autêntica aventura, segundo os pormenores que a atriz vai revelando nas redes sociais.

Depois de contar que o filho de um ano vomitou na viagem até à ilha, ora recorde, Jessica revela que esta tem sido uma viagem de "193773 birras por dia".

Contudo, nem por isso deixa de se divertir.

"193773 birras por dia, não dorme muito bem desde que chegámos, mas come como um bodybuilder até fruta já marcha, as palavras são gritadas e enjoa nas curvas de S.Miguel que me limita um bocado. Passo o dia a tentar agradar a criança com programas e passeios mas depois o que ele gosta mesmo é de saltar na lama, ver vacas e comer, comer, comer um bom peixinho", contou na mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Viajar sozinha com um puto de 1 ano tem muito que se diga. Mas estou tão cansada que fica para outra altura", acrescentou ainda.

