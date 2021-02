Apesar de se encontrar hospitalizada devido à Covid-19, esta quarta-feira, 24 de fevereiro, é um dia especial para Alexandra Lencastre. A mãe da atriz, Maria, completa mais um aniversário. Uma data que Alexandra Lencastre fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem dedicada à progenitora.

“Meu primeiro amor, exemplo, símbolo da beleza, sensualidade, ternura, ingenuidade, alegria e um amor para dar maior que ela", começou por escrever na legenda de uma fotografia da mãe, revelando que lhe enviou flores.

"Amo-te, miúda", completou.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a notícia do internamento de Alexandra Lencastre surgiu esta terça-feira, 23 de fevereiro, depois desta ter desenvolvido fortes sintomas como febre e dores no corpo. Entretanto, esta quarta-feira, dia 24, o agente da atriz, em declarações ao Notícias ao Minuto, deu conta que o atual estado de saúde do rosto da SIC é "estável" (saber mais aqui).