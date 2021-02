Há muito tempo que popularidade nas redes sociais significa dinheiro. As marcas estão dispostas a pagar valor exorbitantes às personalidades que têm maior alcance no Instagram e quanto ao pódio não há dúvidas: Cristiano Ronaldo é o rei da rede social.

De acordo com a pesquisa realizada pelo portal inglês Aphrodite, o jogador internacional português aufere sete milhões de euros por semana com o Instagram. Cristiano Ronaldo é a pessoa com mais seguidores em todo o mundo com mais de 261 milhões de seguidores. Alguns dos contratos do jogador da Juventus incluem marcas como a Tag Heuer, Clear Haircare e Nike.

São cerca de 370 milhões de euros por ano para Cristiano Ronaldo, em publicidade, superando Neymar (221 milhões) e Messi (150 milhões).