“Voltei para Lisboa depois da minha separação. Aluguei uma casa no chiado e é la que fico quando não é a minha semana com os miúdos. Demorei muito tempo até deixar de sentir que estava num lugar estranho, que estava de férias ou de castigo. Estranhei o silêncio, a solidão, os espaços sem brinquedos e sem riscos nas paredes. Fui confrontada com a incerteza do meu futuro e com a realidade de que ‘isto estava mesmo a acontecer”, começou por escrever Carolina Deslandes referindo-se ao que sentiu quando, em setembro do ano passado, a sua relação de cinco anos com o músico Diogo Clemente terminou.

“Comecei a sentir-me em casa com pequenas coisas. Comprei flores, comprei discos de vinil, comprei livros. Comprei a caneca onde bebo o meu galão de manhã, e até um saco de água quente tenho aos pés da cama. Criei rotinas novas. Ir às livrarias comprar livros de poesia, ir ao starbucks comer cupcakes e beber chá naqueles copos dos filmes, ir ao alto do elevador de santa justa falar com Deus. Esta foto que recebi hoje deixou-me feliz. Porque isto sou eu ‘em casa’ mesmo estando longe daquilo que também é a minha casa. Seja o que for que se esteja a passar com vocês, a única coisa que vos posso garantir é que é passageiro. O coração é um músculo. É feitio para ser treinado”, concluiu a artista.

De referir que Carolina Deslandes já tinha explicado no programa What’s Up? TV, da SIC Mulher, que o ex-companheiro e ela optaram por manter os três filhos – Santiago, Benjamim e Guilherme – a viver na casa onde sempre moraram, em Alcochete, para não alterar as suas rotinas. A par disso, cada um tem a sua nova residência, onde passa as semanas em que não está com as crianças. Veja a entrevista no vídeo abaixo: