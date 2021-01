Instagram

“Este bebé lindo e bochechudo faz hoje 32 anos. Aqui ainda não falava grande coisa, mas já tinha muito para dizer. Continua assim, meu filho. Continua a interrogar o mundo porque as tuas perguntas vêm do lado certo do coração. Parabéns Rui Maria”, escreveu Júlia Pinheiro no Instagram, na legenda de uma fotografia do seu filho mais velho, tirada quando este era criança.

Instagram

A apresentadora da SIC e o marido, Rui Pêgo, são ainda pais das gémeas Carolina e Matilde, de 27 anos.

A caixa de comentários da publicação rapidamente se encheu de mensagens de parabéns e de elogios.