Benedita, de sete anos, e Francisca, de três, são, sem dúvida as estrelas do Natal em casa de Júlia Pinheiro. As meninas são filhas de Sofia, fruto de um anterior casamento do marido da apresentadora, Rui Pêgo, e esta não esconde que é essencialmente por elas que a magia desta quadra se mantém.

Nas redes sociais, a anfitriã das tardes da SIC mostrou que já estão a ser preparados todos os pormenores para receber a família numa das noites mais mágicas do ano. “Cá em casa começou a contagem decrescente. Este é um dos ângulos do presépio 2020. Feito, especialmente, para as netas”, escreveu Júlia Pinheiro na legenda da fotografa que deixou os seus fãs encantados.

À reunião familiar deverão também juntar-se os três filhos da profissional de televisão, Rui Maria Pêgo, de 31 anos, e as gémeas Carolina e Matilde, de 27.