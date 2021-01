Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas celebraram 20 anos de casamento em novembro do ano passado. Esta terça-feira, dia 5, a atriz partilhou uma fotografia romântica ao lado do marido.

"Não consigo expressar de uma forma mais generosa o amor, do que com este beijo", escreveu a atriz de 51 anos, recuperando uma frase de William Shakespeare. Na fotografia está precisamente um beijo entre as duas figuras de Hollywood e o pôr-do-sol como paisagem de fundo.

Reprodução Instagram, DR

Catherine casou com Michael Douglas, de 76 anos no The Plaza Hotel em Nova Iorque, a novembro de 2000.