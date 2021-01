Instagram

Depois de ter gozado uma lua de mel de sonho nas Maldivas, em outubro último, Catarina Gouveia desfruta agora dias de descanso no Brasil, também na companhia do marido, Pedro Melo Guerra.

A atriz, que atualmente podemos ver na novela Terra Brava, da SIC, na pele de Diana, tem partilhado algumas fotografias destas férias com sol e calor e entre os muitos comentários que tem recebido, houve uma crítica que mereceu a sua resposta.

“Gostava de saber o truque para se ganhar dinheiro sem trabalhar... e da responsabilidade que existe em sair do país numa época de pandemia... e logo para um dos países mais afectados por este flagelo! E não é inveja...”, comentou um internauta. E Catarina Gouveia respondeu com algum sarcasmo: “Também gostava de saber o mesmo, como ganhar dinheiro sem trabalhar. Se entretanto, descobrir, partilhe, por favor. Em relação à responsabilidade individual de cada um de nós, todas as medidas definidas pela DGS, como pelo Governo do Brasil, continuam a ser escrupulosamente cumpridas, tal como o uso de máscara, desinfeção frequente das mãos, distanciamento social e evitar aglomerações. Be safe 😘”.

Palavras fortemente aplaudidas pelos seus fãs.

