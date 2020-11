Catarina Gouveia vive uma fase profissional e pessoal muito intensa. Casou, viveu uma lua-de-mel de luxo e comprou a sua primeira casa ao lado do marido na Comporta. Na tardes da SIC, a atriz falou das dificuldades financeiras que viveu e sobre o relacionamento com o seu pai biológico.

Quando estava na faculdade em Coimbra, Catarina Gouveia teve o primeiro contacto com o pai que não estava a viver em Portugal. "[Ele] sabe que tem uma filha com 19, 20 anos, que está a ter grandes dificuldades financeiras, que está a estudar e a fazer grandes sacrifícios, e há este primeiro contacto que... só ficou por ali", confessa com desilusão ao recordar-se do momento.

"Eu caí e levantei-me. Eu apercebi-me desta relação pai e filha nessa altura. Vivia com outras colegas que tinham uma relação com os pais que era apaixonante para mim. Deslumbrava-me.", assume a atriz que queria conhecer o pai, não escondendo a esperança natural de uma jovem em aproximar-se do pai nessa momento da sua vida.

Reprodução Instagram, DR

"Tinha mil perguntas para fazer que nao respondeu. Tenho isso resolvido. É importante não julgarmos ninguém mesmo quem é a pessoa mais próxima a nós. Não sei qual é a história dele", sublinha recordando a dificuldade de ter um filho quando não se está preparado. "Há sempre duas escolhas, ficar ou fugir e a dele foi fugir", descreve.

Quando a atriz começou a trabalhar em ficção de forma mais regular, o pai tentou uma aproximação."Ele aparece... e acho que foi pelo deslumbramento de ter uma filha na televisão, mas entretanto ja nao fazia sentido para mim", garante.