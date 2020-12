Esta quinta-feira, 31 de dezembro, é um dia muito especial para o clã Aveiro. É que Dolores Aveiro completa 66 anos. Como tal, Katia Aveiro não deixou passar a data em branco e assinalou o aniversário da mãe nas redes sociais.

"Ela é forte, ela é guerreira, ela é minha mãe. Feliz aniversário minha mãe querida, obrigada Deus por nos permitires sorrir, abraçar e amar, mesmo no meio do caos que está o mundo, só me resta agradecer e pedir saúde, muita saúde ao pilar da minha vida", começou por escrever.

"Que este dia 31 o último dia do ano 2020 seja o começo de mais sorrisos abraços,muita saúde e muito amor. Feliz aniversário mãe", rematou.

Instagram