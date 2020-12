Instagram

Dolores Aveiro não escondeu a sua angústia ao comunicar, através das redes sociais, o desaparecimento do seu gato e pedir ajuda para o trazer de volta a casa. LEIA AQUI!

Mas ao início da tarde deste domingo, 27 de dezembro, a matriarca do clã Aveiro mostrou-se mais tranquila ao anunciar que este reapareceu são e salvo. “O Lucas apareceu como por magia... Desde ontem de noite que não o víamos em casa. Ele não se ausenta nunca, é um gato preguiçoso 😅(castrado) e muito apegado aos sofás e camas de todos em casa, daí o nosso espanto por ter desaparecido. Procurámos em todos os cantos possíveis, andámos no meio das fazendas, poços, estradas e depois de mais uma manhã inteira a procurar ele aparece a entrar na porta principal, já dentro de casa, como por magia. Não sabemos onde andou, se foi alguém que o recolocou no quintal, o certo é que apareceu e, graças a Deus, bem. Obrigada a todos os que se preocuparam”, pode ler-se no Instagram de Dolores Aveiro na legenda de uma fotografia onde o gato surge ao lado de Valentina, a filha mais nova de Katia Aveiro.