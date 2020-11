Reprodução Instagram, DR

Foi na noite desta segunda-feira, 23 de novembro, que Maria João Abreu usou as redes sociais para dar a notícia da morte do pai.

"A tua partida deixa um vazio enorme no meu coração. Sempre foste distinguido pela tua bondade e generosidade. E assim perdurará a tua memória! Amo-te muito", escreveu a atriz na altura.

Entretanto, esta terça-feira, dia 24, o marido da atriz, João Soares, decidiu prestar também uma última homenagem ao sogro na sua página de Instagram através de uma mensagem emotiva.

"O Abreu, o meu sogro. O Marido. O Pai. O Avô. O bisavô. O Irmão. O Tio. O Sogro. O Amigo. Um Homem da família. Que viveu para a família. Chamava-me “Joãozinho”... e tratava-me como a um filho. Sempre"

O bonacheirão dos bonacheirões.

O amigo dos amigos. De todos.

O anfitrião dos anfitriões.

O Amador (por amar muito, e não por ser pouco profissional).

O que sabia sempre. De tudo um pouco. E sabia que sabia. E provava que sabia. Porque acertava... Sempre.

Tinha defeitos, como todos temos. E qualidades, como poucos conseguem ter.

Viveu muito. Passou por muito. E venceu tudo. Ou quase tudo... e por isso, partiu-se de nós. Assim teve que ser.

E seja lá onde estiver agora, tenho a certeza que, com um sorriso malandro no canto da boca, já explicou a alguém, a importância de lavar as mãos antes de se deitar.

Assim é o nosso Abreu.

Até sempre! Com amor", pode ler-se.

Recorde-se que Maria João Abreu e João Soares estão juntos há cerca de 12 anos, oito dos quais casados. A atriz tem também dois netos e dois filhos, Ricardo e Miguel, fruto do casamento de 23 anos com José Raposo. O ator, por seu turno, é agora casado com Sara Barradas, com quem tem uma filha, Lua, de um ano e meio.