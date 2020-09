Esta terça-feira, dia 1 de setembro, Maria João Abreu usou as redes sociais para deixar uma mensagem carinhosa ao seu companheiro João Soares com quem está há mais de dez anos.

Na sua conta oficial do Instagram, a propósito do aniversário do casal, a atriz partilhou uma imagem onde surge ao lado de João e na legenda escreveu: "12 anos a acordar na mesma cama, a partilhar os momentos bons, a equilibrar as vicissitudes da vida, a sentir a tua pele caminhando ao teu lado. Amo-te tanto e mais tanto".

Na caixa de comentários foram muitos os fãs que elogiaram o casal, deixando comentários. "Que a vida seja doce e feliz para este casal", "Que lindos ficam os dois. Desejo que o mundo lhes sorria", "Que venham muitos mais", pode ler-se.