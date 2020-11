Instagram

Os últimos dias têm sido de alguma preocupação para Rita Ferro Rodrigues, já que o seu marido, Rúben Vieira, testou positivo à Covid-19. Como já explicou nas suas redes sociais, mal soube que estava infetado com o novo coronavírus, o assistente de realização isolou-se no quarto, onde permanece. Ora isto obriga a que a antiga apresentadora da SIC esteja limitada às restantes divisões da cama e, inclusivamente, durma na sala.

Reprodução Instagram, DR

Tudo isto fez com que Rita Ferro Rodrigues concluísse que há coisas que tem de renovar urgentemente em sua casa. “Quando passas muitos dias fechada em casa e te apercebes que, tendo em conta o estado do país e do mundo, existem dois investimentos a fazer, mal seja dada a ordem de soltura : um sofá e uma cama como deve ser. É que os sucessivos isolamentos profiláticos deram-te cabo dos equipamentos básicos e velhinhos da residência 🙄 e apesar da esperança na vacina, o Inverno vai ser muito isto: casa, casa e ainda mais casa”, desabafou a profissional de televisão no Instagram.