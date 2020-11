Reprodução Instagram, DR

Rúben Vieira, marido da apresentadora Rita Ferro Rodrigues, está infetado com Covid-19. A notícia foi dada pelo assistente de realização na rede social Instagram, onde deu conta do seu atual estado de saúde.

"Bom dia, Malta! Estou em casa em isolamento há alguns dias depois de ter testado positivo à Covid-19. Tive sorte, só experimentei sintomas muito leves. Neste momento já me sinto bem e claro... a cumprir rigorosamente todas as indicações das autoridades de Saúde. O resto da família também está toda bem, comunicamos por vídeo - viva as novas tecnologias! E tentamos manter a alegria que nos caracteriza", começou por escrever.

Reprodução Instagram, DR

"A pandemia está num pico terrível. Mesmo cumprindo as regras o risco de contágio é muito elevado, e por isso, se os vossos trabalhos permitirem, optem por ficar em casa nesta fase. E claro, usem máscara, lavem as mãos e cumpram o distanciamento social", frisou.

"A mensagem já vai longa, mas quero agradecer à Saúde 24h pelo serviço de excelência que prestam numa altura tão complicada", completou.