César Mourão tem motivos para ser um pai orgulhoso. Prova disso é a mais recente publicação que o humorista partilhou com os seus seguidores nas redes sociais. O apresentador de Terra Nossa publicou uma fotografia que espelha a amizade e companheirismo do filho Martim, de dois anos, e de um amiguinho da creche.

"O meu filho é o da esquerda, à direita um amigo do colégio, é talvez o valor que mais me preocupo em passar aos meus filhos, o da amizade, estarmos lá para o outro. Boa, miúdo", escreveu o humorista na legenda da fotografia, destacando o gesto do menino.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que o menino é fruto do relacionamento de César Mourão com Joana Lousão, com quem o humorista deu recentemente as boas-vindas ao segundo filho em comum, o pequeno Xavier.

César Mourão é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de uma relação anterior.

Reprodução Instagram, DR