Reprodução Instagram, DR

César Mourão foi pai pela terceira vez há cerca de 8 dias e está completamente babado.

O comediante, que avançou com a boa nova na sua conta de Instagram, dia 1 de outubro, voltou a derreter os fãs com uma nova fotografia do filho recém-nascido.

Na foto, que pode ver abaixo, apenas se vê a mão pequenina, dentro de uma alcofa, de um bebé com poucos dias de vida.

No entanto os fãs não resistiram a esta partilha tão especial do pequeno Xavier e desfizeram-se em elogios: "Esta foto derrete qualquer coração. Felicidades.❤❤❤", "Maravilha", "Bebé lindo com uns pais babados👏" - são algumas das mensagens na caixa de comentários.

Recorde que Xavier é fruto da relação amorosa que César mantém com Joana Lousão da qual também nasceu Martim, que completa dois anos em novembro. O humorista é ainda pai de Mariana, de 11 anos, fruto de uma relação anterior.

Reprodução Instagram, DR