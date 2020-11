Depois de ter revelado que testou positivo à Covid-19, Cláudia Vieira mostra como é que está a viver a quarentena na companhia da filha mais nova, Caetana, também diagnosticada com o novo coronavírus.

A atriz tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais pequenos vídeos, onde mostra momentos de descontração ao lado da menina, confirmando, desta forma, o seu otimismo na recuperação.

"Quem diria que também nós íamos fazer parte dos números que nos chegam. Enfim... É acreditar que tudo isto vai passar e tudo vai ficar bem. Não sou de dramatizar e mais uma vez é com otimismo que enfrento este momento, mas que o desconhecido dá medo, dá", desabafou Cláudia Vieira na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 5 de novembro.

Recorde-se que também o companheiro da atriz, João Alves, está infetado com Covid-19. Cláudia Vieira é ainda mãe de Maria, de dez anos, fruto do seu anterior relacionamento com Pedro Teixeira.