Instagram

“Gostava que este post tivesse zero comentários. Vocês serão capazes”, escreveu César Mourão na sua mais recente publicação no Instagram. Esse pedido até poderia ser concretizável, não fosse a imagem que o acompanha: o apresentador da SIC sentado em frente ao espelho e com tinta no cabelo.

Os seus seguidores – entre eles muitas figuras públicas – não resistiram a encher a caixa de comentários. “Nuances?”, “A fazer madeixas?”, “Estás lindo, César” ou “Estás bonito, estás”, lê-se entre muitos outros.

Por agora ainda não foi revelado o resultado final do processo, mas será que César Mourão fez uma mudança de visual radical? Vamos ter de aguardar para ver!

Há dias, o humorista também brindou os seus admiradores com uma fotografia rara da sua companheira, Joana Lousão. Ora espreite AQUI!