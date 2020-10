Reprodução Instagram, DR

Foi na passada terça-feira, 20 de outubro, que Sónia Araújo usou as redes sociais para informar que testou positivo à Covid-19. Entretanto, após cerca de uma semana em quarentena, a apresentadora recorreu ao Instagram para dar novidades sobre o seu estado de saúde.

"Para todos que me perguntam como estou, estou bem, já sem sintomas, mas em casa claro", começou por escrever.

"Como vos disse, o único sintoma que me fez desconfiar que algo podia estar a acontecer foi a perda de olfato e por essa razão fui fazer o teste, até lá foi apenas uma ligeira constipação Fiquei de imediato em isolamento e por isso faz hoje oito dias que estou em casa, mesmo antes de saber o resultado. Ainda faltam mais alguns", prosseguiu.

"Estou como todos os portugueses nestas circunstâncias a ser acompanhada pelo SNS, a minha medica de família liga-me todos os dias a perguntar como estou eu e a minha família", continuou, aproveitando para agradecer, em seguida, todo o apoio e carinho recebido nesta fase.

"Agradeço a todos os que me enviam mensagens de força, amigos e muitos anónimos, obrigada pelo vosso carinho. Protejam-se , já percebemos que mesmo com todos os cuidados o vírus aparece quando menos se espera Bem sei que as informações e indicações são muitas vezes contraditórias , falta organização e coerência e a nossa indignação é legítima, mas não percam muito tempo a fazer juízos de valor, sigam as indicações dos profissionais de saúde e respeitem-se uns aos outros. Beijinhos e até breve", rematou.