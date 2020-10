Catarina Gouveia e Pedro Melo Guerra casaram há oito dias e elegeram as Maldivas como o destino para a lua-de-mel. Desde então, a atriz, que já fez saber que acusou negativo no teste à Covid-19, aproveita os dias de sol e a água transparente com o gestor.

"Os primeiros dias de casados, vão ser aqui, num pedaço de céu", escreveu nas redes sociais partilhando algumas imagens. A atriz assume que muitos amigos desaconselharam o destino paradisíaco já que sabem que Catarina Gouveia e o marido não gostam de estar parados, mas como confessou no seu Instagram, a atriz de Terra Brava poderá até nem ter tempo para tudo o que deseja fazer.

