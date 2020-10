Este fim-de-semana foi bem emotivo para Catarina Gouveia. Foi sábado, 10 de outubro, que a atriz deu o nó com Pedro Melro Guerra.

Nas redes sociais a atriz da SIC fez questão de partilhar alguns pormenores com os seguidores e mostrou como foi uma cerimónia bem emotiva. Nos vídeos que publicou nos stories da sua conta de Instagram, e que pode ver acima, Catarina mostrou alguns momentos em que a emoção falou mais alto e as lágrimas lhe correram pelo rosto.

"A cada minuto, uma emoção incontrolável. Em todas as fotografias eu estou a chorar", revelou.

Até mesmo no dia antes e depois do casamento esta foi uma realidade. A atriz confessou que todo o fim de semana foi bem emotivo e desde de sexta-feira que não pára de chorar: "Já é segunda feira e ainda aqui continuo nisto". Veja as fotografias na galeria abaixo.

Catarina Gouveia revelou ainda que toda esta felicidade e emoção surge de ter casado com "o homem da sua vida".

