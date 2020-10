Reprodução Instagram, DR

“A família Santamaria ficou hoje mais pobre! Agradecemos o vosso carinho neste momento difícil! Estarás sempre connosco a cada momento! Até um dia irmão!”. Foi esta a mensagem partilhada nas contas oficiais dos Santamaria para anunciar a morte de António Fernando de Sousa Lemos, conhecido no meio musical como Tony Lemos.

A morte do músico, de 48 anos, chocou o meio artístico e reações têm-se multiplicado nas redes sociais. É o caso de Jorge Gabriel, que fez questão de homenagear o artista, partilhando com os seus seguidores o emotivo momento da despedida.

"Fui despedir-me do Tony Lemos. Pais destroçados, - os pais nunca deveriam ver os filhos partir - mulher em cacos, banda órfã da alma dos Santamaria, amigos incrédulos", começou por escrever na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 15 de outubro.

"Que tamanho desespero pode levar alguém a não descobrir uma solução no meio do desespero? Para os que julgam o mundo do show bizz apenas um rol de luxos e prazeres, 2020 trouxe-nos dois exemplos de uma faceta humana que pode atingir qualquer um, em estados de depressão sem retorno", acrescentou, recordando também a morte do ator Pedro Lima, em junho passado.

"Descansa em paz. Linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio 800 209 899", completou.