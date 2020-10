Instagram

“A maternidade! Um caminho que se faz todos os dias, onde nos desafiamos a cada instante. Na maternidade vivo as maiores dúvidas e a maior certeza: é um amor maior, para a vida! Quando me tornei mãe da Alice sabia a mãe que gostava de ser, mas a maternidade é uma descoberta constante, os primeiros tempos são avassaladores, dão-nos o mais duro e o mais incrível, trazem-nos os maiores medos e os sonhos mais bonitos...levam-nos ao limite da exaustão e dão-nos ao mesmo tempo uma força que desconhecemos”, começa por escrever Andreia Rodrigues nas redes sociais, na legenda de uma fotografia da sua já bem visível ‘barriguinha’ de grávida.

“É essencial aceitar que não somos super mulheres e não temos de o ser, até porque esse é um fardo demasiado pesado. Tal como uma árvore, a maternidade não tem apenas um caminho, é uma constante criação e procura, um crescimento diário, uma tentativa erro de fazer melhor...e haverá sempre uma aprendizagem, os caminhos que percorremos dão-nos sempre algo, só é preciso estarmos atentas e fazermos o melhor que sabemos e podemos, nutrirmos esse caminho com amor, de coração aberto, sem julgamentos e consciência sobre nós e o nosso bebé. Aceitar que há partes de nós que não serão iguais, algumas ficarão para trás, serão cortadas do presente, mas continuarão a fazer parte de quem somos, para que outras ganhem flor, força e vitalidade”, prossegue a apresentadora de televisão, dando, assim, o exemplo a outras mães que possam, a dada altura, sentir-se perdidas com todas as mudanças que um filho traz.

“Ser mãe é aceitar que as raízes são o nosso suporte mas que devemos descobrir-nos com compaixão, dando tempo ao tempo e aceitar a nossa perfeita imperfeição, as nossas fragilidades e partilhá-las, é aí que a vida acontece, é nas ramificações da vida que crescemos, florescemos e nos tornamos mais completas, seguras e humanas. Agora que espero mais uma bebé, sei que o instinto estará lá, que é essencial procurar os raios de sol nos momentos mais cinzentos e sei que não será fácil, que terei de cuidar de mim para cuidar delas, ser mulher para poder ser mãe, e é por isso que sei que o caminho continuará a ser incrível! Na minha tão humana imperfeição serei o melhor que puder ser...porque quando há amor, em nós e à nossa volta, temos o nutriente essencial para superar os desafios da maternidade e aceitar todas as suas cores! 💗”, remata Andreia Rodrigues.

Recorde-se que a profissional da SIC e o marido, Daniel Oliveira, foram pais pela primeira vez em maio de 2018. No passado dia 26 de setembro, o casal anunciou que está outro bebé a caminho e que Alice, a irmã mais velha, não poderia estar mais feliz. VEJA AQUI!