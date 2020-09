Futura mamã pela segunda vez, Andreia Rodrigues está radiante com a chegada de mais uma menina. Porém, a apresentadora passou por alguns momentos mais tristes na sua vida, como os dois abortos espontâneos que teve em 2016 e 2017.

A apresentadora esteve à conversa com a dupla da Casa Feliz, Diana Chaves e João Baião, onde recordou esses tempos difíceis. "Ainda hoje recebo mensagens que me falam sobre o tema, mensagens de pessoas que na realidade veem no meu caso e na minha situação uma esperança. Corre mal, mas agora finalmente correu bem", contou.

Andreia explicou ainda que estava a trabalhar com João Baião e não lhe contou sobre a situação que estava a viver. "Estávamos a ensaiar uma dança e eu nesse dia estava com umas cólicas, estava com umas dores estranhas e eu disse: ‘Ah eu estou com uma dor na perna, não posso fazer determinadas coisas’ porque estávamos numa fase muito prematura ainda e eu não quis dizer. No dia em que nós fizemos a dança no programa eu já sabia que não estava grávida", lembrou.

"Na altura a minha obstetra disse-me ‘olhe Andreia vamos esperar, vamos deixar que as coisas corram naturalmente’ e eu disse ‘Dra. eu não quero esperar, eu não suporto a ideia de ter um ser que já não tem vida dentro de mim. Como é que eu vou fazer isto? Continua-me a doer as maminhas, continuo a ter alguns sintomas, eu não quero isto, emocionalmente não me faz bem'", recordou.

Andreia explicou que teve que esperar uma semana para fazer o procedimento. "Foi uma semana muito difícil, sempre a trabalhar. Sempre a fingir que está tudo bem, mas por um lado ajudou-me", disse. E acrescentou: "No final dessa semana o corpo não estava a fazer o trabalho dele, não estava a expulsar, e a Dra. Céu disse-me ‘Olhe Andreia vamos então provocar, fazer com que saia o que está lá dentro’. Na altura disse ‘ok, vamos lá’. Fui internada. Eu disse ‘eu quero ir trabalhar na segunda-feira. Não posso parar, não vou parar, não quero parar. Não quero estar a viver isto agora’. Não estava preparada naquela altura para fazer o luto."

"Todos nós em algum momento da nossa vida já tivemos que enfrentar essas dores e saber escondê-las porque os outros não têm culpa disso e a vida tem que continuar e porque o ‘show must go on’", afirmou.

Recorde-se que Andreia Rodrigues tem uma filha, Alice, de dois anos, fruto do casamento com Daniel Oliveira.