RUI VALIDO

Esta terça-feira, 6 de outubro, foi um dia duplamente especial para Júlia Pinheiro. A SIC celebrou 28 anos e apresentadora completou também mais um aniversário. Uma data que Rui Maria Pêgo, filho de Júlia Pinheiro, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia de família especial.

Na imagem, a apresentadora surge acompanhada pelas netas, Benedita e Francisca, assim como pela a enteada, Sofia, e os filhos, Rui Maria e Matilde. Para o quarteto de irmãos ficar completo só ficou mesmo a faltar Carolina.

"A origem de tudo faz anos. Um abraço a todos aqueles que têm saudades das suas mães. O maior privilégio é, contra todas as pandemias, tê-la na vida. P.S. Carolina Maria Pêgo, não devias ter saído antes da Benedita atacar a câmara", escreveu o radialista.

Recorde-se que Júlia Pinheiro é casada com Rui Pêgo, diretor de programas da RDP. O casal tem em comum três filhos, Rui Maria, Carolina e Matilde. As netas da apresentadora são ambas filhas da sua enteada, Sofia, fruto do primeiro casamento do locutor de rádio.

Reprodução Instagram, DR