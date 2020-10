Reprodução Instagram, DR

A viver no Brasil, Katia Aveiro fez questão de regressar a Portugal para festejar os seus 43 anos junto de amigos e familiares. Um dos momentos da festa, que aconteceu no dia 5 de outubro, foi partilhado pela sua irmã mais velha, Elma Aveiro, nas redes sociais e está a gerar fortes críticas.

É que num pequeno vídeo publicado no Instagram (ver acima) vemos Katia Aveiro a lançar para o ar os três balões usados para celebrar esta data especial. Este gesto deu origem a muitos comentários negativos por parte dos internautas. "Por favor, não deixem ir balões para o ar”, pede uma fã, antes de explicar: “São motivo de poluição e morte de alguns animais". "Alguém com tanta visibilidade não deve fazer o que fez", considera outra fã. "Largar balões é péssima ideia, vão parar ao mar", alerta ainda um admirador da família Aveiro, antes de questionar: “Quando vão as pessoas perceber que isto é uma irresponsabilidade? O planeta está a sofrer e há cada vez mais poluição. Por favor tenham noção!”.