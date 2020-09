Reprodução Instagram, DR

Hoje é um dia especial e emotivo para a família Aveiro. Esta quarta-feira, 30 de setembro, o pai de Cristiano Ronaldo faria 67 anos.

As irmãs do craque, Kátia e Elma Aveiro fizeram questão de homenagear o pai neste dia especial e desfizeram-se em mensagens emotivas e repletas de amor.

"Para sempre recordado. Eternamente nos nossos corações. A saudade fez morada em nós. Ele jamais será esquecido. Para sempre meu querido pai ❤️ (O nosso pai faria hoje 67 anos) 🙏", escreveu Kátia Aveiro na publicação que fez na sua conta de Instagram.

»FILHA MAIS NOVA DE RONALDO NÃO DEIXA JOGADOR BEIJAR GEORGINA RODRÍGUEZ EM VÍDEO TERNURENTO«

Já a irmã mais velha, Elma, optou por recordar o pai com uma fotografia antiga onde lhe dedicou algumas palavras: "Parabéns, amor da minha vida. Hoje é o teu aniversário. Hoje há festa no céu. Amo-te, as saudades apertam tanto... dava tudo para te ter aqui. Como sinto a tua falta, como sofro sem ti. Ajuda-me como tens feito a superar a tua ausência e esta dor".

Até ao momento, o jogador de futebol foi o único dos irmãos que não se declarou publicamente sobre a data.

Recorde que José Diniz Aveiro morreu há 5 anos, a 6 de setembro.

1 / 2 2 / 2 Reprodução Instagram, DR