Instagram

Um ano após o fim do casamento de 15 anos com Pedro Miguel Ramos, Fernanda Serrano está apaixonada e não poderia estar mais feliz. Embora nos primeiros meses do namoro com o personal trainer Ricardo Pereira ter optado por não falar da relação publicamente, agora a atriz já não esconde que está a viver uma fase muito tranquila. “Estou feliz como não me sentia há muito tempo”, confessou recentemente.

E este fim de semana Fernanda Serrano está a desfrutar de momentos de puro romance com o namorado na Costa Vicentina e não resistiu a partilhar algumas imagens com os seus seguidores nas redes sociais. Veja na fotogaleria abaixo:

1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

De referir que também Pedro Miguel Ramos já refez a sua vida amorosa ao lado da antiga apresentadora da RTP Marta Leite Castro. Saiba mais aqui!