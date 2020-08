Viajaram juntos para São Tomé no início do ano, mas não contavam que um jornalista registasse os momentos de ambos fora do país. Fernanda Serrano e Ricardo Pereira eram apontados como namorados na imprensa, mas em abril deste ano surgiam rumores de que a relação teria terminado.

A verdade é que TV7 Dias mostra o contrário ao divulgar imagens do casal na praia, este verão, no sul do país. Ricardo Pereira é personal trainer e será divorciado, sendo pai de duas meninas.

De referir que, embora nunca tenha falado abertamente sobre esta relação, a atriz da TVI também não desmente. Ricardo Pereira é o primeiro namorado conhecido a Fernanda Serrano depois do divórcio do empresário Pedro Miguel Ramos, com quem esteve casada durante quase 15 anos. Desta união nasceram quatro filhos: Santiago, Laura, Maria Luísa e Caetana.

Pedro Miguel Ramos também terá refeito a sua vida amorosa, ao lado de Marta Leite Castro, ainda que nunca tenham confirmado o romance. VEJA AQUI uma foto de ambos.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR