Instagram

No mesmo dia em que recordou o ex-marido, Eduardo Beauté, que morreu em setembro do ano passado, Luís Borges brindou os seus seguidores com uma fotografia de um momento de muita ternura entre os seus filhos mais velhos, Bernardo, de nove anos, e Lurdes, de oito.

Instagram

“Amor de irmãos 🤎”, escreveu o manequim na legenda da imagem.

Recorde-se que Luís Borges também é pai de Eduardo, de cinco anos, também adotado durante o casamento com Eduardo Beauté.

>> Leia aqui a mensagem emotiva do modelo sobre o aniversário da morte do ex-companheiro