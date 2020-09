Instagram

“Eduardo,

Faz hoje 1 ano que partiste, 1 ano em que as nossas vidas ficaram mais vazias e mais tristes.

Lembro-me perfeitamente da nossa última conversa, sentados no sofá da tua casa. As últimas conversas nunca se esquecem, principalmente quando a vida não nos dá a chance da despedida. Precisavas de um fim de semana para descansar, longe de saberes que aquele seria o do teu eterno descanso”, começou por escrever Luís Borges no Instagram, na legenda de uma fotografia onde posa sorridente ao lado do ex-marido, Eduardo Beauté, e dos três filhos que adotaram juntos: Bernardo, de nove anos, Lurdes, de oito, e Eduardo, de cinco.

“Pois esse fim de semana tornou-se no mais triste da minha vida. Tiraram-me o tapete e eu não estava preparado para isso. Senti-me desamparado e sem saber o que fazer, por mais pessoas que tivesse ao meu redor. A minha única preocupação era como iria dizer aos nossos filhos que o Pai já não iria poder passear, brincar, levar à escola, encher de mimos... fazer tudo o que tu tão bem fazias com eles”, escreveu ainda o manequim, antes de revelar que a filha é quem mais sofre com a ausência do cabeleireiro: “A Lu é sem dúvida a que sente mais a tua falta. Era e será sempre a princesa dos teus olhos. Era contigo que ela desabafava e adorava dormir de conchinha. Por mais amor que lhe dê, o vazio que ela sente eu nunca vou conseguir tapar... Hoje irá a Fátima, como tu tanto gostavas de ir, rezar por ti”.

Aos 32 anos, Luís Borges assume-se um homem diferente. “Com a tua partida, tornei-me um Luís mais vulnerável e que consegue exprimir melhor aquilo que sente. Talvez esta seja mais uma forma que encontrei de te manter vivo em mim: ser um pouco do tanto que tu te expressavas sem medo. Penso muito em ti e em todos os momentos que vivemos juntos. Quero recordar-te como o bom amigo e Pai que foste, sempre pronto a ajudar e a resolver os problemas de todos. Aquele que, quando tinha, dava tudo, mesmo que ficasse sem nada. A vida é injusta e acho que foi muito contigo... Sei (sinto) que estás bem e aqui em baixo também estamos. Os nossos filhos, que irão sempre ter 2 pais, estão a crescer a olhos vistos e, por mais que tenham uma ferida dentro deles pela tua partida, estão rodeados de amor aqui em casa. Estão rodeados de amor... e são também o amor que me rodeia. Aquele que me fez superar um dos anos mais difíceis da minha vida. Vou dar o meu melhor como sempre e por eles farei tudo o que estiver ao meu alcance. Espero que as pessoas não se esqueçam de ti, pois eu não te esquecerei nunca. Nunca se esquece um amor. Nunca se esquece um amigo. E nós fomos amigos até ao fim. Um beijo, Luís 💫🤍, completou.

Recorde-se que Eduardo Beauté e Luís Borges se casaram em maio de 2011, depois de dois anos e meio de namoro. Em dezembro de 2016 divorciaram-se e seguiu-se uma fase complicada, com acusações mútuas e até uma agressão do cabeleireiro dos famosos ao modelo. As diferenças acabaram por ser superadas e o ex-casal mantinha uma boa relação, até pelo bem dos filhos.