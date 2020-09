Reprodução Instagram, DR

Durante oa últmos dois meses após a morte de Pedro Lima, Anna Westerlund - viúva do ator - tem recebido inúmeras mensagens de apoio nas redes sociais.

Entretanto, este fim de semana, a ceramista decidiu retribuir todo carinho, partilhando uma novidade especial. Anna Westerlund anunciou a reabertura da sua loja no centro de Lisboa, mais concretamente no Chiado.

"A loja do Chiado já reabriu e durante os próximos dias iremos repor peças com novidades! Em Setembro vamos conseguir enviar TODAS as encomendas, ter NOVIDADES na loja, lançar peças NOVAS e iniciar NOVOS projetos! Setembro o mês do regresso às aulas. Boa sorte a todos os regressos", escreveu.

Face à publicação, rapidamente, se multiplicaram as mensagens de parabéns à ceramista. " Muitas felicidades para o recomeço", comentou uma internauta, seguindo-se comentários como: "Muito feliz por si. Sucesso" ou " Muita luz no seu caminho".

Recorde-se que Anna Westerlund tem a seu cargo quatro filhos, Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de dez, e Clara, de quatro, fruto seu relacionamento com Pedro Lima. O ator era ainda pai de João Francisco, de 21 anos, fruto da anterior relação com Patrícia Piloto.

Veja na galeria abaixo várias peças com a assinatura da ceramista:

