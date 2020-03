Luís Borges escreveu uma forte mensagem na sua conta de Instagram esta quinta-feira, 19 de março.

No Dia do Pai o jovem modelo confessou que os últimos dias não têm sido fáceis desde que o ex-marido, Eduardo Beauté, faleceu.

"São 05:47 e eu já devia estar a dormir, mas não consigo. As insónias são constantes desde o dia o 7 de Setembro de 2019. Hoje é dia do Pai... e eu estou aqui a pensar se vou publicar isto que estou a escrever. Porque hoje estou mais frágil do que nos outros dias, por muito que essa seja a opinião geral, não é verdade. A minha vida não é perfeita, está muito longe disso", começou por afirmar.

"Sei que gostam das fotos de festas que eu publico, das viagens que faço, dos eventos que onde estou, das amigas giras que eu tenho... a vida é tão mais que isso, eu sou bem mais que isso! (...) Se me perguntassem se alguma vez com 31 anos imaginaria ser pai de 3 filhos? Não, muito longe disso. Secalhar deveria estar a curtir a vida com muitos pessoas da minha idade fazem. Li tanta vez comentarios do tipo: ele é um miúdo , não quer saber das crianças para nada... então hoje, dia do Pai, vos digo que os meus filhos sempre foram e serão o melhor que me aconteceu na minha vida", continuou.

Por fim, desejou um feliz dia a todos os pais e, em especial, a Eduardo: "Feliz dia do Pai para todos. Feliz dia do Pai para ti Eduardo. Feliz dia do Pai para ti meu pai João. Feliz dia para todos aqueles que são pais e mães ao mesmo tempo".