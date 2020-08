Depois de revelar que o namoro com Ivo Lucas tinha chegado ao fim, em junho deste ano, Mafalda de Castro está novamente apaixonada. A apresentadora e o repórter Rui Simões estão numa relação, tal como mostra a última fotografia publicada pela influencer.

A imagem, captada durante umas férias românticas na região do Douro, fez a delicia dos fãs que encheram a caixa de comentários com elogios ao novo casalinho.

"Ele ganha no jogo do sério. E não só", pode ler-se na legenda da publicação do Instagram.

Reprodução Instagram, DR