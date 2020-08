Reprodução Facebook, DR

Diogo Piçarra voltar a manifestar-se sobre a polémica fotografia de Olavo Bilac com o líder do Chega, André Ventura, após uma atuação num jantar-comício do partido.

Depois de ter usado o Twitter para expressar publicamente a sua opinião sobre o assunto, o artista recorreu ao Facebook para fazer um esclarecimento relativamente à sua relação com o vocalista da banda Santos & Pecadores.

"Depois de ler algumas notícias em que o meu nome surge em títulos como "Diogo não perdoa Olavo, Diogo ataca Olavo, Diogo etc", acho que quem nos conhece individualmente, sabe que somos dois homens crescidos e bem resolvidos. E, se havia alguma coisa por resolver, já o foi feito em privado", começou por escrever.

"E, em segundo lugar, quem me conhece, sabe que o meu problema não é o Olavo, o meu problema é com quem se aproveita da bondade e carência de um artista, e por cima disso tudo ainda instrumentaliza a sua cor da pele para benefício próprio. A escolha de um é legítima e fruto do seu amor pela arte, a escolha de outro é simplesmente de natureza narcisista", continuou.

"Porque no fim, eu, o Olavo e muitos como nós, estamos aqui pela música, nada mais", rematou.