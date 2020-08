Reprodução Instagram, DR

Rita Ferro Rodrigues é uma mulher apaixonada pela família e faz questão de o demonstrar nas redes sociais. Ainda esta sexta-feira, 7 de agosto, a apresentadora brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma enternecedora fotografia do marido, Rúben Vieira, e do filho de ambos Eduardo, aproveitando para se despedir das férias.

"Estes meus dois amores ( e o rapaz mais velho que ainda dorme ) rumam a Norte para continuarem as férias. Eu rumo a Lisboa, há que trabalhar ....e os próximos tempos vão ser muito exigentes", começou por escrever.

"Sem eles a casa fica quieta - demasiado quieta" E o Minho ficará num feliz alvoroço, já se sabe", acrescentou.

Recorde-se que a mentora do magazine digital Elefante de Papel e o assistente de realização estão juntos há 14 anos, nove dos quais casados. O casal tem um filho em comum, Eduardo, que se veio juntar a Leonor - fruto do relacionamento terminado de Rita Ferro Rodrigues com Daniel Cruzeiro - e Miguel - fruto de uma anterior relação de Rúben Vieira.