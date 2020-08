Está de férias com o marido Rúben Vieira e, esta quinta-feira, dia 6, partilhou a história do colar de missangas com um pingente em forma de búzio, que mostrou nas redes sociais. O presente de Rita Ferro Rodrigues foi dado pelo filho, Duarte.

"Dei cinco euros ao Duda (nove anos) para gastar nas férias - gostam sempre de levar uma recordação de cada ano", começa por contar a apresentadora.

"Chegou a casa muito feliz com um pacotinho: 'gastei num presente para ti, Mãe. Demorei muito tempo a escolher, espero que gostes'", mostrando-se comovida com a surpresa do menino.

Recentemente, a também empresária mostrou vários momentos em famíla, espreite aqui.