Instagram

Cláudia Vieira está a viver uma fase muito feliz na sua vida. Depois de ter aproveitado o máximo possível os meses ao lado da filha mais nova, Caetana, a apresentadora da SIC está de volta ao trabalho.

No entanto, ao chegar a casa, aquilo que encontra é sempre o mesmo: uma bebé cheia de vontade de mimos. Pelo menos foi o que mostrou aos seguidores esta terça-feira, 4 de agosto.

»Cláudia Vieira mostra momento entre as duas filhas: "A provar a pele salgada da mana"«

No vídeo que publicou na sua conta de Instagram e que pode ver abaixo, Cláudia surge ao lado da filha mais nova, num autêntico "namoro".

"Tudo certo!!! Chegar a casa e ficar neste namoro bom!😍🙌🏼🙌🏼🙌🏼🙌🏼", escreveu na legenda do vídeo.

Nos comentários os fãs mostraram-se deliciados com o momento: "Fofura ❤️", "Oh pá fico completamente rendida com estas duas!! Aí que delícia!!! 💕", "Que amor 😍 não se aguenta❤️".