Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão de férias no Algarve com os filhos – Eduardo, de nove anos, filho de ambos, Leonor, de 18, filha da apresentadora de televisão, e Miguel, de 16, filho do assistente de realização – e têm partilhado nas redes sociais alguns dos momentos felizes que vive em família.

A mais recente partilha é uma fotografia onde surge a rir ao lado do marido e na legenda lê-se: “Pelos olhos da mais velha. No disparate do costume”.

Os seguidores da profissional do Canal 11 não lhe poupam elogios. “Casal lindo e amoroso”, “Que continuem assim. O Rúben é puro” ou “Rita essa cumplicidade é tão bonita, e não é para todos... Juntos são maravilhosos❤️”, são alguns dos elogios deixados na caixa de comentários do post.