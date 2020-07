1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

“Dois moglis sem filtros 🤪”, escreveu Rita Ferro Rodrigues no Instagram, na legenda de quatro fotografias onde surge ao lado do marido, Rúben Vieira, a fazer caretas para a câmara.

Mais tarde, a antiga apresentadora da SIC partilhou uma imagem que retrata a tranquilidade da Ria Formosa, onde se encontra a desfrutar de uns dias de férias em família. Referindo-se à trovoada que se fez sentir esta segunda-feira, dia 20, em muitas zonas do país, Rita Ferro Rodrigues escreveu: “Por aqui não houve trovoada, espectáculo de luzes, electricidade nos céus. Só o sono reparador para aquela exaustão única das tareias de Ria, Mar e Sol - tão quentes as águas este ano que parecem o colo de uma mãe - a natureza - a compensar, dizendo: ‘2020 está a ser muito duro, venham para os meus braços, curar um bocadinho’. E fomos - que a uma mãe, já se sabe, nada se recusa.

Por momentos não há covid, não há angústias, não há televisão nem notícias, quase não há rede - por momentos há mesmo ( imagine -se !) alguma esperança em dias melhores. É a magia curandeira deste lugar. A casa está quieta, posta em silêncio. Tudo dorme. Ouço as respirações entrecortadas dos meus amores em sono sossegado. E os pássaros no telhado (o telhado tem pelo menos dois ninhos). O telhado de uns é a casa de outros e eu - como todos os anos - só quero que estes dias com os meus cinco 4 peixinhos de Mar e Ria, sejam longos e corram m u i t o d e v a g a r 🐥 E sobre essa trovoada nada sei”.

Rita Ferro Rodrigues e Rúben Vieira estão casados juntos há cerca de 15 anos, nove dos quais casados, e têm um filho em comum: Eduardo, de nove anos. A profissional do Canal 11 é ainda mãe de Leonor, de 18 anos, e o assistente de realização de Miguel, de 16.