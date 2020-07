Instagram

Chegou ao fim a primeira temporada de Nazaré, a novela da SIC que conquistou os portugueses. Nas redes sociais, o diretor-geral de entretenimento do Grupo Impresa mostrou o seu orgulho pelo sucesso da trama e, sobretudo, pelo desempenho do elenco.

Instagram

“As pessoas! Sempre as pessoas e o que delas fica em nós! Muito obrigado ao fantástico elenco da @nazaresic e a toda a equipa que fez deste um projecto inesquecível”, escreveu Daniel Oliveira no Instagram, numa fotografia que reúne as personagens mais importantes da história.

Instagram

Mais tarde, o marido de Andreia Rodrigues enalteceu a prestação de Carolina Loureiro, a grande estrela da trama: “O futuro já começou! @caroloureiro orgulho em ti! 💙”. E a jovem atriz respondeu: “Estou sem palavras. obrigada 💙 Estamos juntos, sempre”.

Instagram

Daniel Oliveira demonstrou também a sua admiração pelo trabalho de Afonso Pimentel, que deu vida a uma das personagens mais complexas de Nazaré. “@afonso_pimentel brilhante, num Toni para a galeria dos inesquecíveis das novelas portuguesas”, considerou.

Não viu o último episódio de Nazaré? VEJA AQUI!