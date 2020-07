Carolina Loureiro não esconde que o impedimento de viajar, por causa da Covid-19, não tem sido fácil de gerir, sobretudo porque tem o namorado, Vitor Kley, a viver no Brasil. A atriz, de 28 anos, emocionou-se este domingo, dia 5, em direto no programa Domingão, da SIC, dedicado ao final da primeira temporada da novela de sucesso Nazaré, que protagoniza ao lado de José Mata e Afonso Pimentel. Tudo porque recebeu uma mensagem apaixonada do artista brasileiro que lhe agradece “por existir”.

“Ei, meu amor, gordinha!”, começou por dizer Vitor Kley. “Estou passando aqui, primeiro para agradecer tu existires, és uma pessoa muito especial, não só para mim, mas para muita gente. É tão bom espalhar amor por aí... Eu vejo de perto o quanto você se dedica para ser melhor e fazer o bem pelas pessoas. Admiro imenso isso em ti, sou um privilegiado estar perto de ti, obrigado por existires, obrigado por permitires caminhar contigo a teu lado de mão dada. Tenho muitas saudades, estou desejoso de estar contigo e comemorar as tuas conquistas. Fico muito feliz por ti, estou sempre aqui atento a querer-te bem, a admirar-te”, acrescentou, deixando a atriz lavada em lágrimas.

Carolina Loureiro assumiu que não esperava esta surpresa. “Vocês querem acabar comigo”, brincou. “Não consigo pôr em palavras o quanto eu amo esta pessoa. Obrigada! E como ele diz, te amo. Ou amo-te”, concluiu, deixando todos à sua volta – Raquel Tavares, João Baião e João Paulo Sousa – emocionados.