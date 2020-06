Sempre optou pelo anonimato, mas pela primeira vez, Joana Pereira, irmã de Rita Pereira, criou um perfil de Instagram, público, e mostrou que contou com o apoio da atriz.

"É chegado o momento de agradecer à pessoa mais importante da minha vida (a seguir ao Lonô, claro! Desculpa aí mana, mas passámos para segundo plano!)", referindo-se ao sobrinho, filho da atriz.

"À pessoa que sempre me admirou e apoiou a seguir o meu caminho tal como eu escolhi segui-lo! À pessoa que sempre me permitiu escolher entre o anonimato ou não! E que agora, com todo o amor que nos carateriza, me incentiva a transmitir-vos um pouco de mim e do que, habitualmente, partilho com os meus!", escreveu Joana Pereira, de 32 anos.

Rita Pereira respondeu carinhosamente à irmã desejando-lhe as boas vindas à rede social. "Tenho tanto orgulho em ti. Orgulho do ser humano que és, pessoa querida, bondosa, amiga, divertida, amada, excelente profissional, inteligente, espertalhona (tens de sair à mana em alguma coisa) convicta das suas causas e linda, tão linda. Espero que esta tua opção de te “tornares” pública não seja invadida. Que este mundo onde “moro” há já 17 anos te traga apenas o bom que nele há, o resto que fique para mim. (Sabes que se eu vir 1 pessoa a tratar-te mal...) Amo-te de milhões e welcome to the real Instagram sis [Bem-vinda ao Instagram real, irmã]", comentou.

Em resposta aos fãs, Joana Pereira revelou que é professora 1.ºciclo há dez anos e que se encontra solteira. Em pouco mais de 11 dias, a irmã da atriz conseguiu quase 10 mil seguidores.