Há já alguns anos que Rita Pereira mantém uma relação amorosa com Guillaume Lalung. Mas só esta terça-feira, 12 de maio, a atriz revelou qual a melhor forma de aprender a língua mãe do namorado - que é francês.

Rita partilhou um vídeo na sua conta de Instagram onde surge a ver desenhos animados em francês com o filho, Lonô: "Enquanto tomamos o pequeno-almoço, tenho aulas de francês com a Pepa Pig (ótima forma de praticar)", escreveu na legenda do vídeo que pode ver abaixo.

Recorde que um dos objetivos do casal é que o filho, que tem um ano, é aprender as três línguas que são faladas em casa: português, francês e inglês.