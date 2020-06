Instagram

“Parabéns EVA e MATEO. Que tenham muita saúde e alegria pelas vossas longas vidas. Beijinhos da Avó.❤️❤️😘🎂”, escreveu Dolores Aveiro no Instagram, na legenda de uma fotografia dos filhos gémeos de Cristiano Ronaldo que completam hoje, dia 5, três anos.

Recorde-se que, à semelhança do filho mais velho do internacional português, Cristiano, de nove anos, Eva e Mateo foram concebidos através de uma barriga de aluguer, ainda antes de CR7 assumir a sua relação com Georgina Rodríguez. Depois disso, o casal teve uma filha: Alana Martina, de dois anos e meio.